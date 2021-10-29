28 октября 2021 года в Костанайской области зарегистрирован 131 случай COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,36%. Днем ранее было выявлено 126 случаев и темп прироста был 0,34%.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г. Костанай – 43, г. Рудный – 17, Костанайский район – 15, г. Лисаковск – 11, по 8 случаев в Аулиекольском и Б. Майлина районах, по 6 случаев в г. Житикаре, Карабалыкском и Карасуском районах, Денисовский район - 5, Алтынсаринский район – 4, по 1 случаю в Узункольском и Камыстинском районах.

115 пациентов обследованы по самообращению, 16 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции. Из числа инфицированных 122 с симптомами заболевания, 9 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 202 0г. по 28 октября 2021 г. зарегистрировано 36 463 случая COVID-19. Количество выздоровевших больных - 33 107 человек, в том числе 25 за 28 октября.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 328 429 человек (+438), вторым компонентом 304 611 (+460).

По данным сайта Министерства здравоохранения РК, за 27 октября в регионе выявлено 15 случаев коронавирусной пневмонией. От коронавирусной инфекции (КВИ+) скончались 3 человека. Летальных случаев от коронавирусной пневмонии (КВИ-) не зафиксировано.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 5 154 человека.

По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (123) и КВИ- (33) в регионе - 156 человек.