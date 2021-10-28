Темп прироста заболеваемости за среду, 27 октября, составил 0,34%. Днем ранее было выявлено 110 заболевших, темп прироста был на уровне 0,3%.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 42, Рудный – 26, по 9 случаев - в Б. Майлина и Костанайском районах, Аулиекольский район – 6, по 5 случаев - в Житикаре и Карабалыкском районе, по 4 случая - в Лисаковске и Денисовском районе, по 3 случая - в Аркалыке, Алтынсаринском и Мендыкаринском районах, по 2 случая - в Карасуском, Сарыкольском и Узункольском районах, Камыстинский район – 1 случай.

112 пациентов обследованы по самообращению, 14 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции. Из числа инфицированных 114 с симптомами заболевания, 12 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 27 октября 2021 г. зарегистрировано 36 332 случая COVID-19. Количество выздоровевших больных - 33 082 человека, в том числе 225 за 27 октября.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 327 991 человек (+573), вторым компонентом 304 151 (+479).

По данным сайта Министерства здравоохранения РК, за 26 октября в регионе выявлено 13 случаев коронавирусной пневмонией. Летальных случаев от коронавируса (КВИ+) и коронавирусной пневмонии (КВИ-) не зафиксировано.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 5 139 человек.

По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (120) и КВИ- (33) в регионе - 153 человека.