Касым-Жомарт Токаев назвал обеспечение безопасности персональных данных важной задачей и поручил ужесточить ответственность за их кражу, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: Аkorda

По словам Главы государства, формирование цифровой инфраструктуры означает и ответственность за ее безопасность, то есть качественную правовую и физическую защиту персональных данных.

"Это касается не только систем государства, но и цифровых экосистем, которые тесно интегрированы с государством. Правительству следует разработать пакет законодательных изменений по ужесточению ответственности за потерю или кражу персональных данных граждан", – сказал Президент.