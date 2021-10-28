Токаев поручил ужесточить ответственность за кражу персональных данных
28 октября 2021, 10:53 | Государство
Касым-Жомарт Токаев назвал обеспечение безопасности персональных данных важной задачей и поручил ужесточить ответственность за их кражу, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.
Фото: Аkorda
По словам Главы государства, формирование цифровой инфраструктуры означает и ответственность за ее безопасность, то есть качественную правовую и физическую защиту персональных данных.
"Это касается не только систем государства, но и цифровых экосистем, которые тесно интегрированы с государством. Правительству следует разработать пакет законодательных изменений по ужесточению ответственности за потерю или кражу персональных данных граждан", – сказал Президент.
Последние новости
28.10.21 14:41 Пять костанайских боксера выступят в финале домашнего открытого республиканского турнира
28.10.21 13:50 Токаев высказал недовольство качеством интернета в стране
28.10.21 10:42 Приходится звонить, ходить, просить - Сделать сферу ЖКХ прозрачнее намерены в Костанае
28.10.21 09:14 Собрали, отметили... Что дальше? - На церемонии награждения лучших сельхозработников обсуждали, как пережить следующий год
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.