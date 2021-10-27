1 ноября в Казахстане начнется прием документов на второе в этом году комплексное тестирование для поступления в магистратуру, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки.

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Прием документов в стране теперь будет проводиться два раза в год. В конкурсе могут принять участие как претенденты, которые не смогли поступить на грант летом, так и те, кто ранее не проходил комплексное тестирование.

В МОН отмечают, что в случае успешной сдачи тестов претенденты могут выиграть гранты, которые остались неприсужденными по итогам летнего приема.

Регистрация на участие во втором комплексном тестировании будет проходить на сайте Национального центра тестирования МОН app.testcenter.kz. Прием документов будет проводиться с 1 по 15 ноября 2021 года. Комплексное тестирование пройдет с 18 ноября по 11 декабря 2021 года.

Претенденты на грант в магистратуру традиционно будут сдавать тесты по иностранному языку, по профилю группы образовательных программ и на определение готовности к обучению. Претенденты, имеющие международный сертификат, подтверждающий владение иностранным языком, автоматически освобождаются от теста по иностранному языку. Результаты тестов можно будет узнать сразу после завершения тестирования. В случае несогласия с результатами тестирования его участники через 30 минут после окончания вступительных экзаменов могут подать заявление на онлайн-апелляцию.

Проходной балл для поступления в научно-педагогическую магистратуру по государственному образовательному заказу и на платной основе составляет 75 баллов, в профильную магистратуру - 50 баллов.

Документы для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов в магистратуру будут приниматься до 25 декабря 2021 года. Зачисление в магистратуру пройдет в период с 26 декабря по 10 января 2021 года.

Поступающие в магистратуру могут претендовать на более чем три тысячи государственных образовательных грантов. В разрезе специальностей больше всего грантов выделено на специальности "химия" (172 гранта), "ветеринария" (169), "механика и металлообработка" (156), "металлургическая инженерия" (137), "производство строительных материалов, изделий и конструкций" (132), "материаловедение и технология новых материалов" (130) и другие.