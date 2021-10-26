Новости

Минздрав обновил прогноз заболеваемости Covid-19 в Казахстане

26 октября 2021, 10:04 |  Коронавирус

Согласно реалистичному сценарию, в ноябре будет регистрироваться до 1650 случаев заражения Covid-19 в сутки, передает Informburo.kz.

Минздрав обновил прогноз эпидемиологической ситуации по Covid-19 на ближайшие два месяца, сообщил глава ведомства Алексей Цой на заседании правительства.

  • При пессимистичном сценарии среднесуточное число зарегистрированных случаев заражения Covid-19 в ноябре составит до 1800, в декабре – до 2450.
  • При реалистичном сценарии: в ноябре – до 1650 случаев, в декабре – до 1600 случаев в сутки.
  • При оптимистичном сценарии: в ноябре – до 1500 случаев, в декабре – до 1100 случаев в сутки.

По словам главы Минздрава, за последние два месяца заболеваемость Covid-19 в стране снизилась в 4,5 раза, летальность – в 4,8 раза. С 1 августа отмечается снижение уровня занятости инфекционных коек с 56% до 37%, реанимационных – с 45% до 30%. С 25 августа по 18 октября в регионах закрыли 103 временных инфекционных объекта.