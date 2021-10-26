Минздрав обновил прогноз заболеваемости Covid-19 в Казахстане
26 октября 2021, 10:04 | Коронавирус
Согласно реалистичному сценарию, в ноябре будет регистрироваться до 1650 случаев заражения Covid-19 в сутки, передает Informburo.kz.
Минздрав обновил прогноз эпидемиологической ситуации по Covid-19 на ближайшие два месяца, сообщил глава ведомства Алексей Цой на заседании правительства.
- При пессимистичном сценарии среднесуточное число зарегистрированных случаев заражения Covid-19 в ноябре составит до 1800, в декабре – до 2450.
- При реалистичном сценарии: в ноябре – до 1650 случаев, в декабре – до 1600 случаев в сутки.
- При оптимистичном сценарии: в ноябре – до 1500 случаев, в декабре – до 1100 случаев в сутки.
По словам главы Минздрава, за последние два месяца заболеваемость Covid-19 в стране снизилась в 4,5 раза, летальность – в 4,8 раза. С 1 августа отмечается снижение уровня занятости инфекционных коек с 56% до 37%, реанимационных – с 45% до 30%. С 25 августа по 18 октября в регионах закрыли 103 временных инфекционных объекта.
Последние новости
26.10.21 16:19 Снова меньше 100 - Количество заболевших КВИ за сутки резко снизилось в Костанайской области
26.10.21 15:21 Новые налоги появятся в Казахстане
26.10.21 14:55 Топовые Жумаскалиев и Бакаев, стабильный Нургалиев и молодой Куантаев. Каким был чемпионский состав "Тобола" в 2010 году
26.10.21 14:21 Технического руководителя шахты «Соколовская» убили в Рудном
26.10.21 12:57 В Казахстане проверят рынок агрегаторов такси
26.10.21 11:45 Лося незаконно застрелил браконьер в Карабалыкском районе
26.10.21 11:08 «Горняк» дважды уступил в Атырау «Бейбарысу» в рамках чемпионата РК по хоккею с шайбой
26.10.21 10:49 Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае
25.10.21 13:54 Долг за воду из колонки - Как контролеры ГКП "Костанай-Су" уговаривают частный сектор погасить 2,5 млн тенге
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.