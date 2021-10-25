В воскресенье, 24 октября 2021 года, в Костанайской области зарегистрировано 112 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,31%. Днем ранее было выявлено 133 случая, а темп прироста составил 0,37%.

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Заболеваемость по населенным пунктам 24 октября распределилась следующим образом: г. Костанай – 36, Костанайский район - 13, г. Житикара –11, по 10 случаев в городах Рудный и Лисаковск, по 6 случаев в им. Б. Майлина и Карабалыкском районах, Мендыкаринский район - 5, по 4 случая в Аулиекольском, Денисовском и Карасуском районах, Камыстинский район – 3 случая.

104 пациента обследованы по самообращению, 8 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции. Из числа инфицированных 108 с симптомами заболевания, 4 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 24 октября 2021 г. зарегистрировано 36 013 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 32 271 человек, в том числе ни одного за 24 октября.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 326 216 человек (+158), вторым компонентом 302 604 (+168).

По данным сайта Министерства здравоохранения РК, летальных случаев от коронавируса (КВИ+) и коронавирусной пневмонии (КВИ-) за 23 октября не зафиксировано, коронавирусной пневмонией в регионе в этот день заболел 1 человек. Данных за 22 октября на сайте по-прежнему нет.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 5 097 человек.

По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (120) и КВИ- (32) в регионе - 152 человека.