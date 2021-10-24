В субботу, 23 октября 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 133 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,37%. Днем ранее выявили 131-го заболевшего, темп прироста был 0,36%.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г. Костанай – 41, по 11 случаев в г. Рудном и Костанайском районе, г. Житикара – 9, г. Лисаковск – 8, по 7 случаев в им. Б. Майлина и Федоровском районах, по 6 случаев в Аулиекольском и Мендыкаринском районах, Сарыкольский район – 5, по 4 случая в Денисовском, Камыстинском и Карасуском районах, по 3 случая в г.Аркалыке и Алтынсаринском районе, Карабалыкский район – 2, по 1 случаю в Амангельдинском и Узункольском районах.

113 пациентов обследованы по самообращению, 16 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 4 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 123 с симптомами заболевания, 10 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 23 октября 2021 г. зарегистрирован 35 901 случай COVID-19. Количество выздоровевших больных - 32 271 человек, в том числе 319 - за 23 октября.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 326 058 человек (+307), вторым компонентом 302 436 (+267).

На сайте Министерства здравоохранения РК данные о летальных случаах от коронавируса (КВИ+) и коронавирусной пневмонии (КВИ-) за 22 октября до сих пор не опубликованы, как и информация о заболевших коронавирусной пневмонией.

На сайте coronavirus2020.kz в графе показателей общего количества заболевших коронавирусной пневмонией в регионах данные обнулены.

По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (120) и КВИ- (32) в регионе - 152 человек.