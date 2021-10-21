На первом этаже областной библиотеки им. Толстого разместили десятки работ детей с особыми образовательными потребностями, которые обучаются в частной детской студии "Отражение".

Открытие выставки прошло сегодня, 21 октября.

- Все экспозиции сделаны детьми в возрасте от 4-х до 12 лет, - рассказала "НГ" руководитель студии "Отражение" Ольга ВЕСЕЛОВСКАЯ. - Мы хотим показать, что дети с ограниченными возможностями - такие же полноценные члены общества, как и все, а также они очень талантливы и нет предела их творчеству. Выставку готовили давно, долго ее откладывали, но за год собрали самые лучшие работы.

Среди детских работ большинство - картины, нарисованные не только красками, но и пластилином, тканью и даже с помощью яичной скорлупы.

Отдельная экспозиция посвящена работам из глины.

- В этом году я обучился гончарному искусству и вот уже полгода работаю с детьми с особыми потребностями, - говорит педагог Данияр БУРБАЕВ. - Мы работаем с двумя специализированными гончарными кругами, работаем индивидуально. Глину используем чистую, без примесей, привезенную из Капчагая. На практике мы отрабатываем сначала ручную лепку, сенсорные шарики. Потом уже они садятся за гончарный круг и выполняют какое-то изделие по шаблону.

Многие воспитанники студии и их родители пришли на открытие выставки. Айгуль ЖАКСЫБАЕВА привела в библиотеку 8-летнюю дочь Аяну. Девочка специально для выставки сделала глиняную вазу.

- Аяна учится во втором классе, а в студии мы занимаемся год, - сообщила Айгуль. - Ей нравится в студии танцевать под музыку. У нее диагноз ДЦП, поэтому для нас танцы полезны. Особенно дочке нравятся занятия с глиной. Занятие длится 45 минут, она выдерживает и почти не отвлекается. Каждый ребенок - индивидуальный, Аяна села за станок на второе занятие. Лепит сама под присмотром преподавателя. Глина помогает нам развивать мелкую моторику. А еще я заметила, что на занятиях у логопеда дочка язычок не показывает, а когда увлекается глиной, сама на автомате высовывает язык.

На выставку пришли и профессиональные художники. Сурдолог и преподаватель изобразительного искусства Владимир БАРАБАНОВ тоже особое внимание уделил работам из глины.

- Дети маленькие, еще даже не подростки, у них в этом возрасте важна координация зрения и движения, - говорит Барабанов. - Вообще рисование - это не развлечение. То, что они делают, это мощное средство координации всех функций. Не просто развитие, а средство постижения образа. Если говорить о картинах, то я бы обратил внимание на осеннюю апплекацию из листьев. В этой картине виден очень богатый опыт познания мира. Здесь есть перспектива и цвет, и переживание нынешнего состояния природы.

Посмотреть выставку можно в течение месяца. Подробнее о ней - в ближайшем номере "НГ".

Фото Ксении РЕБИК