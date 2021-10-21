Темп прироста заболеваемости за среду, 20 октября, составил 0,34%. Днем ранее было выявлено 117 заболевших, темп прироста был на уровне 0,33%.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 44, Рудный – 12, Костанайский район – 10, по 8 случаев - в Житикаре и районе Б. Майлина, Денисовский район – 7, по 6 случаев - в Лисаковске, Аулиекольском и Камыстинском районах, по 5 случаев - в Аркалыке и Карасуском районе, Алтынсаринский район – 4 случая, Узункольский район – 2 случая.

104 пациента обследованы по самообращению, 19 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции. Из числа инфицированных 114 с симптомами заболевания, 9 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 20 октября 2021 г. зарегистрировано 35 509 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 31 472 человека, в том числе 112 за 20 октября.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 324 789 человек (+520), вторым компонентом 301 141 (+536).

Как сообщает Министерство здравоохранения РК, 19 октября в Костанайской области выявлено 6 заболевших коронавирусной пневмонией, 2 человека скончался от коронавируса (КВИ+), летальных случаев откоронавирусной пневмонии (КВИ-) не зафиксировано.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 5 069 человек.

По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (120) и КВИ- (32) в регионе - 152 человек.