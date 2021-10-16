С 6 октября каждый день регистрировали меньше сотни заболевших. Но за пятницу, 15 октября, заболеваемость в регионе выросла - зарегистрировано 107 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,3%.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 40, Рудный –11, Лисаковск – 10, Аулиекольский район – 8, Костанайский район – 7, по 6 случаев - в Житикаре и Денисовском районе, Федоровский район – 5, Карабалыкский район – 4, по 2 случая - в Алтынсаринском, Жангельдинском, Камыстинском, Мендыкаринском и Узункольском районах.

89 пациентов обследованы по самообращению, 15 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 3 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар. Из числа инфицированных 93 с симптомами заболевания, 14 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 15 октября 2021 г. зарегистрировано 34 941 случай COVID-19. Количество выздоровевших больных - 31 037 человек, в том числе 174 за 15 октября.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 322 936 человек (+469), вторым компонентом 298 942 (+682).

Как сообщает Министерство здравоохранения РК, 14 октября в Костанайской области выявлено 4 заболевших коронавирусной пневмонией и один человек скончался от коронавируса (КВИ+), летальных случаев от коронавирусной пневмонии (КВИ-) не зафиксировано.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 5 034 человек.

По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (116 человек) и КВИ- (31 человек) в регионе - 146 человек.