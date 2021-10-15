На таком уровне этот показатель в прошлый раз был 10 октября. В последующие дни он равнялся 0,28%. За четверг, 14 октября, в регионе зарегистрировано 96 случаев COVID-19, днем ранее было выявлено 97 заболевших.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 30, Лисаковск – 10, Рудный – 8, по 5 случаев - в городах Аркалык и Житикара, Аулиекольском, Карабалыкском, Костанайском районах, по 3 случая - в Алтынсаринском, Денисовском, Камыстинском, Б. Майлина, Мендыкаринском и Федоровском районах, по 2 случая - в Амангельдинском и Жангельдинском районах, Узункольский район – 1 случай.

79 пациентов обследованы по самообращению, 14 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 3 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар. Из числа инфицированных 80 с симптомами заболевания, 16 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 14 октября 2021 г. зарегистрировано 34 834 случая COVID-19. Количество выздоровевших больных - 30 863 человека, в том числе 146 за 14 октября.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 322 467 человек (+341), вторым компонентом 298 260 (+569).

Как сообщает Министерство здравоохранения РК, 13 октября в Костанайской области выявлено 6 заболевших и один человек скончался от коронавируса (КВИ+), летальных случаев от коронавирусной пневмонии (КВИ-) не зафиксировано.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 5 030 человек.

По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (114 человек) и КВИ- (32 человек) в регионе - 146 человек.