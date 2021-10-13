За вторник, 12 октября, в регионе вновь зарегистрировано 98 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,28%. Днем ранее было выявлено 97 заболевших. Темп прироста был таким же.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 32, Рудный – 11, Житикара – 8, Денисовский район – 7, Костанайский район – 6, Лисаковск - 5, по 4 случая - в Алтынсаринском, Аулиекольском и Б. Майлина районах, по 3 случая - в Амангельдинском, Камыстинском, Карабалыкском, Мендыкаринском районах, по 2 случая - в Карасуском и Жангельдинском районах, Узункольский район – 1 случай.

84 пациента обследованы по самообращению, 13 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар. Из числа инфицированных 85 с симптомами заболевания, 13 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 12 октября 2021 г. зарегистрировано 34 641 случай COVID-19. Количество выздоровевших больных - 30591 человек, в том числе 182 за 12 октября.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 321 726 человек (+435), вторым компонентом 296 898 (+860).

Как сообщает Министерство здравоохранения РК, 11 октября в Костанайской области выявлено 11 заболевших коронавирусной пневмонией, летальных случаев от коронавируса (КВИ+) и коронавирусной пневмонии (КВИ-) не зафиксировано.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 5 021 человек.

По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (114 человек) и КВИ- (30 человек) в регионе - 144 человека.