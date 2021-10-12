В понедельник, 11 октября 2021 года, в Костанайской области зарегистрировано 97 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,28%. Последний показатель остается неизменным с 6 октября.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г. Костанай – 37, г. Рудный – 12, Костанайский район – 9, г. Житикара – 5, по 4 случая в г. Лисаковск, Аулиекольском, Карабалыкском, Карасуском, Федоровском районах, по 3 случая в Алтынсаринском, Денисовском, Мендыкаринском и им. Б. Майлина районах, Камыстинский район – 2 случая.

82 пациента обследованы по самообращению, 13 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 90 с симптомами заболевания, 7 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 11 октября 2021 г. зарегистрировано 34 543 случая COVID-19.



Количество выздоровевших больных - 30 409 человек, в том числе 20 за 11 октября.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 321 291 человек (+435), вторым компонентом 296 038 (+767).

Как сообщает Министерство здравоохранения РК, 10 октября в Костанайской области заболевших коронавирусной пневмонией и летальных случаев от коронавируса (КВИ+) и коронавирусной пневмонии (КВИ-) не зафиксировано.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 5 010 человек.

По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (114 человек) и КВИ- (30 человек) в регионе - 144 человека.