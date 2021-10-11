Проект приказа о включении вакцинации в проверочные листы ещё находится на публичном обсуждении, передает Informburo.kz.

Что случилось. В Минздраве пояснили, когда начнутся проверки по обязательной вакцинации сотрудников в определённых сферах деятельности. Несмотря на то, что указанный в постановлении главного санврача Казахстана срок для обязательной вакцинации давно истёк, штрафовать работодателей за нарушение этого требования до сих пор не могут.

Контекст. Согласно постановлению главного санврача РК, 1 сентября истёк срок для полной вакцинации работников некоторых сфер деятельности. Непривитых, не имеющих противопоказаний, ПЦР-справок сотрудников не должны были допускать на предприятие, работодателей предупреждали о проверках и штрафах. Однако алгоритм для проверок вакцинации сотрудников на рабочем месте представили только 8 сентября.

Депутат мажилиса Ирина Смирнова опубликовала в Facebook ответ Генпрокуратуры о том, что с 1 сентября проверки работников на наличие паспортов вакцинации не проводятся, поскольку основания для этого в законодательстве не предусмотрены. Постановления главного санврача не входят в систему законодательства РК.

Разъяснения Минздрава. Официальный представитель Минздрава Ержан Байтанаев в комментариях к посту депутата подтвердил, что до сих пор в законодательстве не было оснований для проведения проверок организаций и объектов на предмет допуска на работу сотрудников, не получивших вакцину против Covid-19.

Однако 17 октября текущего года вступят в силу поправки в санитарные правила, которые устанавливают требования по допуску на работу вакцинированных сотрудников, не вакцинированных работников при наличии ПЦР-теста (один раз в семь дней) либо медицинской справки о постоянных противопоказаниях или переболевшего КВИ в течении трёх месяцев.

Санитарные правила являются нормативным правовым актом и входят в систему законодательства.

"Затем, чтобы мы могли проверить на месте эти объекты, которые установлены в приказе №100, мы должны эти требования внести в проверочные листы. Поэтому мы вносим изменения в приказ о проверочных листах, потому что Предпринимательским кодексом предусмотрено, что мы можем проверять только на те требования, которые установлены в проверочных листах", – пояснил Ержан Байтанаев.

Проект приказа о поправках в проверочные листы находится на публичном обсуждении на портале "Открытые НПА" до 20 октября.

"Пока приказ о проверочных листах не вступит в силу, штрафовать не могут, законодательно нет оснований штрафовать. Но работодатель до 17 октября должен обеспечить требование, чтобы работали только вакцинированные", – пояснили в Минздраве.

Почему это важно знать. Несмотря на то, что принятый алгоритм проверок предприятий на предмет вакцинации достаточно щадящий, многие казахстанцы выступают против них и считают это нарушением прав человека. На сайте "Открытые НПА" под проектом приказа о проверочных листах граждане активно пишут комментарии, в которых выступают против проверок и штрафов за допуск невакцинированных работников. Вместе с тем, власти не торопятся вводить карательные меры – точная дата, когда нарушителей начнут штрафовать, до сих пор неизвестна.