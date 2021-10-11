Темп прироста заболеваемости за воскресенье, 10 октября, снизился на 0,1% и составил 0,27%. В два предыдущих дня выявляли по 97 заболевших, темп прироста был на уровне 0,28%.

Иллюстративное фото vecernji.hr

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 28, Лисаковск - 10, по 8 случаев - в Рудном и Костанайском районе, по 6 случаев - в Житикаре и Б. Майлина районе, Федоровский район – 5, по 4 случая - в Денисовском, Карабалыкском и Камыстинском районах, по 3 случая - в Карасуском и Сарыкольском районах, по 2 случая - в Алтынсаринском, Аулиекольском, Узункольском районах, Наурзумский район – 1 случай.

88 пациентов обследованы по самообращению, 7 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар. Из числа инфицированных 84 с симптомами заболевания, 12 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 10 октября 2021 г. зарегистрировано 34 446 случаевCOVID-19. Количество выздоровевших больных - 30389 человек, в том числе 99 за 10 октября.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 320 856 человек, вторым компонентом 295 271.

Как сообщает Министерство здравоохранения РК, 9 октября в Костанайской области был выявлен 1 заболевший коронавирусной пневмонией, 1 человек скончался от коронавируса (КВИ+), летальных случаев от коронавирусной пневмонии (КВИ-) не зафиксировано.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 5 010 человек.

По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (114 человек) и КВИ- (30 человек) в регионе - 144 человека.