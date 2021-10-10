В субботу, 9 октября 2021 года, в Костанайской области зарегистрировано 97 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,28%. Такими же эти показатели были в пятницу, 8 октября.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г. Костанай – 36, г. Рудный – 10, г. Лисаковск - 8, по 6 случаев в г. Житикаре и Костанайском районе, по 5 случаев в Алтынсаринском и Денисовском районах, Карабалыкский район – 4, по 3 случая в Камыстинском и Федоровском районах, по 2 случая в Аулиекольском, Узункольском, Карасуском, Мендыкаринском и им. Б. Майлина районах, Жангельдинский район – 1 случай.

88 пациентов обследованы по самообращению, 9 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции.

Из числа инфицированных 91 с симптомами заболевания, 6 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 9 октября 2021 г. зарегистрировано 34 350 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 30 290 человек.

С 1 февраля текущего года вакцинирован первым компонентом 320 731 человек (+136), вторым компонентом 294 986 (+270).

Как сообщает Министерство здравоохранения РК, 8 октября в Костанайской области было выявлено 11 заболевших коронавирусной пневмонией, 1 человек скончался от коронавируса (КВИ+), летальных случаев от коронавирусной пневмонии (КВИ-) не зафиксировано.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 5 009 человек.

По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (113 человек) и КВИ- (30 человек) в регионе - 143 человека.