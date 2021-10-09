В пятницу, 8 октября 2021 года, в Костанайской области зарегистрировано 97 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,28%. Таким же последний показатель был вчера.

Иллюстративное фото kfor.com

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г. Костанай – 32, Костанайский район – 9, г. Рудный – 8, г. Лисаковск - 7, по 5 случаев в Карабалыкском, Мендыкаринском и им. Б. Майлина районах, по 4 случая в г. Житикаре, Аулиекольском, Узункольском и Федоровском районах, Денисовский район – 3, по 2 случая в Алтынсаринском, Камыстинском и Сарыкольском районах, Амангельдинский район – 1 случай.

86 пациентов обследованы по самообращению, 10 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 92 с симптомами заболевания, 5 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 8 октября 2021 г. зарегистрировано 34 253 случая COVID-19.



Количество выздоровевших больных - 30 290 человек. в том числе 83 - за 8 октября.

С 1 февраля текущего года вакцинированы первым компонентом 320 595 человек (+362), вторым компонентом 294 716 (+797).

Как сообщает Министерство здравоохранения РК, 7 октября в Костанайской области было выявлено 7 заболевших коронавирусной пневмонией, 1 человек скончался от коронавирусной пневмонии (КВИ-), летальных случаев от коронавируса (КВИ+) не зафиксировано.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 4 998 человек.

По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (112 человек) и КВИ- (30 человек) в регионе - 142 человека.