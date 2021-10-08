По прогнозам синоптиков, в субботу, 9 октября, по области будет малооблачно, без осадков, на юге - туман. На юге и юго-востоке области дождь будет сопровождаться грозой.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В воскресенье и понедельник, 10-11 сентября, на севере и северо-востоке области местами пройдут дожди со снегом, возможен туман.

В Костанае 9-10 октября осадков не ожидается, а в понедельник, 11 октября, прогнозируют дождь и снег.

- Ночью в субботу на большей части территории области будет от 0 до 5 градусов мороза,- сообщила инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - Днём воздух прогреется до 10-15 градусов тепла. Ночные температуры в воскресенье и понедельник будет в пределах от -2 до +3 °С, на севере до 5 градусов мороза. В дневное время в воскресенье термометры покажут +7...+12°С, на западе +4°С. В понедельник днём столбики термометров достигнут отметок 3-8 градусов выше нуля.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью -1...-3°С, днём +11...+13°С. В воскресенье: ночью 0...-2°С, днём +8...+10°С. В понедельник: ночью 0...-2°С, днём +4...+6°С.

Ветер в субботу ожидается северо-западный скоростью 7-12 м/с. В воскресенье в течение дня он сменится юго-восточным, средняя скорость ветра составит 9-14 м/с, днем на юге области прогнозируются усиления до 15-20 м/с.