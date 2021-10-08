Темп прироста заболеваемости за четверг, 7 октября составил 0,28%. Днем ранее было выявлено 97 заболевших, темп прироста был таким же.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 37, Рудный – 11, Лисаковск - 10, Костанайский район – 9, Аулиекольский район – 6, Денисовский район – 5, по 4 случая - в Мендыкаринском и Б. Майлина районах, по 3 случая - в Аркалыке и Житикаре, Федоровский район – 2, по 1 случаю - в Камыстинском и Узункольском районах.

89 пациентов обследованы по самообращению, 6 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар. Из числа инфицированных 92 с симптомами заболевания, 4 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 7 октября 2021г. зарегистрировано 34 156 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 30 207 человек, из них 183 за 7 октября.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 320 233 человек (+342), вторым компонентом 293 919 (+875).

Как сообщает Министерство здравоохранения РК, 6 октября в Костанайской области было выявлено 6 заболевших коронавирусной пневмонией, 1 человек скончался от коронавирусной пневмонии (КВИ-), летальных случаев от коронавируса (КВИ+) не зафиксировано.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 4 991 человек.

По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (112 человек) и КВИ- (29 человек) в регионе - 141 человек.