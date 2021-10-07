За среду, 6 октября, в регионе зафиксировали 97 случаев COVID-19. Темп прироста заболеваемости за сутки также снизился впервые с 18 сентября и составил 0,28%. Днем ранее, 5 октября, был выявлен 101 заболевший.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 32, Лисаковск - 10, Денисовский район – 9, Житикара – 8, по 7 случаев - в Рудный, Аулиекольском, Костанайском и Б. Майлина районах, Мендыкаринский район – 6, Алтынсаринский район – 3, Карасуский район – 1 случай.

88 пациентов обследованы по самообращению, 9 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции. Из числа инфицированных 95 с симптомами заболевания, 2 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 6 октября 2021 г. зарегистрировано 34 060 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 30024 человека, в том числе 126 за 6 октября.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 319 891 человек (+333), вторым компонентом 293 044 (+817).

Как сообщает Министерство здравоохранения РК, 5 октября в Костанайской области было выявлено 12 заболевших коронавирусной пневмонией, один человек скончался от коронавируса (КВИ+), летальных случаев от коронавирусной пневмонии (КВИ-) не зафиксировано.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 4 985 человек.

По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (112 человек) и КВИ- (28 человек) в регионе - 140 человек.