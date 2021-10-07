Бремя ответственности за обеспечение правопорядка должно быть возложено на всё общество, в том числе и на бизнес, считают в НПП, передает Informburo.kz.

В НПП "Атамекен" подняли вопрос о частной детективной деятельности, которая до сих пор не признана законодательством как самостоятельный вид предпринимательской деятельности.

Председатель совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции НПП "Атамекен" Каирбек Сулейменов отметил, что частных детективов в Казахстане должны были узаконить ещё девять лет назад по поручению Елбасы Нурсултана Назарбаева о введении института частной сыскной деятельности. В 2013 году правительство разработало и внесло в парламент соответствующий законопроект, который позже был отозван разработчиком из-за принципиальных возражений отдельных министерств и ведомств.

"Чрезмерная перестраховка, переоценка наступления возможных угроз и рисков, прогнозирование образования конкуренции между государством и частным сектором сохраняют монопольное право правоохранительных и специальных органов на охрану общественного порядка, борьбу и профилактику преступности, защиту граждан от незаконных и преступных посягательств", – отметил Каирбек Сулейменов.

Для чего нужно легализовать частных детективов. В законодательстве нет запрета на осуществление частной сыскной деятельности, но современное положение института частного сыска нелегитимно. Эту деятельность ведут в завуалированной форме частные охранные предприятия, службы безопасности коммерческих предприятий (банков), а также отдельные физические лица.

Отсутствие правового регулирования частной сыскной деятельности позволяет людям, предоставляющим такого рода услуги, уклоняться от налоговых, лицензионных и других обязательных платежей в бюджет, они не несут юридической ответственности перед клиентами и неподконтрольны госорганам. Нелегитимность частной детективной деятельности может вовлечь в эту сферу криминальные структуры, которые в завуалированной форме будут иметь возможность использовать услуги частного сыска в преступных целях.

Монопольное положение госорганов в сфере защиты прав граждан в итоге ведёт к стагнации и дефициту качества представляемых услуг, считают в "Атамекене".

Что предлагает Атамекен. Бремя ответственности за обеспечение правопорядка должно быть возложено в целом на общество, в том числе и на бизнес, считают участники совета при НПП. Государство должно сотрудничать и совместно нести бремя ответственности за преступность и её последствия.

Результаты исследований и фактические данные правовой статистики показывают, что существующая монополизация системы безопасности личности недостаточно эффективна, отметил Каирбек Сулейменов. По его мнению, защита прав и интересов юридических и физических лиц была бы более плодотворной в случае вовлечения в эту сферу субъектов частной сыскной деятельности.

"Принятие правовой регламентации позволит создать правовую основу института частной детективной деятельности и стимулировать развитие профессионального рынка частных детективных услуг. Это, в целом, положительно скажется на развитии малого и среднего предпринимательства", – подытожил Каирбек Сулейменов.

Министерству юстиции рекомендовали предусмотреть разработку проекта закона о частной детективной деятельности и совместно с МВД и Генеральной прокуратурой обсудить её концепцию.