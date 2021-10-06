За вторник, 5 октября, в регионе зарегистрирован 101 случай COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,3%. Днем ранее было выявлено 104 заболевших, темп прироста держится на том же уровне с 18 сентября.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 40, по 10 случаев в Рудном и Мендыкаринском районе, Костанайский район – 9, по 7 случаев в Житикаре и районе Б. Майлина, по 6 случаев в Аулиекольском и Денисовском районах, Лисаковск - 4, Алтынсаринский район – 2 случая.

89 пациентов обследованы по самообращению, 11 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар. Из числа инфицированных 96 с симптомами заболевания, 5 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 5 октября 2021 г. зарегистрировано 33 963 случая COVID-19. Количество выздоровевших больных - 29 898 человек, в том числе 133 за 5 октября.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 319 558 человек (+383), вторым компонентом 292 227 (+937).

Как сообщает Министерство здравоохранения РК, 4 октября в Костанайской области было выявлено10 заболевших коронавирусной пневмонией, два человека скончались от коронавируса (КВИ+), летальных случаев от коронавирусной пневмонии (КВИ-) не зафиксировано.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 4 973 человек.

По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (111 человек) и КВИ- (28 человек) в регионе - 139 человек.