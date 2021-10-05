Темп прироста заболеваемости за понедельник, 4 октября, составил 0,3%. Днем ранее было выявлено 107 заболевших, темп прироста был таким же.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 37, Рудный – 13, Житикара – 9, Карабалыкский район – 8, по 6 случаев - в Мендыкаринском и Б. Майлина районах, по 5 случаев - в Денисовском и Костанайском районах, по 4 случая - Камыстинском и Аулиекольском районах, Лисаковск - 3, Алтынсаринский район – 2, по 1 случаю - в Наурзумском и Сарыкольском районах.

91 пациент обследован по самообращению, 13 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции. Из числа инфицированных 99 с симптомами заболевания, 5 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 4 октября 2021 г. зарегистрировано 33 862 случая COVID-19. Количество выздоровевших больных - 29 765 человек, в том числе 57 - за 4 октября.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 319 175 человек (+374), вторым компонентом 291 290 (+919).

Как сообщает Министерство здравоохранения РК, 3 октября в Костанайской области не было выявлено заболевших коронавирусной пневмонией, летальных случаев от коронавируса (КВИ+) и коронавирусной пневмонии (КВИ-) не зафиксировано.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 4 963 человек.

По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (109 человек) и КВИ- (28 человек) в регионе - 137 человек.