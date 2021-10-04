Теперь в Рудном спецсектор ЦОНа принимает автомобилистов по адресу: проспект Комсомольский, 22 (здание бывшего городского ЗАГСа). Прием по новому адресу начался сегодня, 4 октября, несмотря на то, что пока здесь ведутся ремонтные работы.

- Органы юстиции передали нам это здание на баланс, и руководство филиала приняло решение открыть здесь спецсектор для автомобилистов, - пояснила PR-менеджер филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Костанайской области Ярослава БОГАТЫРЕВА. – Связано это с тем, что в среднем за день в рудненский отдел по обслуживанию населения обращается более полутора тысяч человек. Половина из них – по вопросам, касающимся оформления водительского удостоверения или перерегистрации транспортного средства. Открытие спецсектора позволит снизить нагрузку на ЦОН. Помимо этого, около здания бывшего ЗАГСа большая автомобильная парковка, что также очень удобно для услугополучателей.

Спецсектор принимает граждан с понедельника по пятницу, с 9.00 до 18.00. Здесь оказываются такие услуги, как регистрация транспортного средства, переоформление водительского удостоверения и сдача теоретического экзамена на вождение.

- Хотелось бы отметить, что в Костанайской области сегодня работают 9 спецсекторов, которые оказывают эти услуги. Первичная выдача водительских удостоверений, оформления просроченных удостоверений, а также их восстановление после лишения права управлять транспортным средством, практический экзамен на вождение – эти услуги оказывают в Костанае, в Специализированном отделе по обслуживанию населения, - резюмировала Богатырева.