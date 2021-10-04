Темп прироста заболеваемости за воскресенье, 3 октября составил 0,3%. В два предыдущих дня выявляли по 109 заболевших, темп прироста был таким же.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 43, Рудный – 14, Костанайский район – 10, район Б. Майлина – 8, по 7 случаев - в Денисовском и Мендыкаринском районах, Карабалыкский район – 4, по 3 случая - Лисаковске, Алынсаринском и Аулиекольском районах, по 2 случая - в Карасуском и Сарыкольском районах, Узункольский район – 1 случай.

95 пациентов обследованы по самообращению, 11 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар. Из числа инфицированных 99 с симптомами заболевания, 8 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 3 октября 2021 г. зарегистрировано 33 758 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 29 708 человек, в том числе 8 за 3 октября.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 318 801 человек (+72), вторым компонентом 290 371 (+226).

Как сообщает Министерство здравоохранения РК, 2 октября в Костанайской области не было выявлено заболевших коронавирусной пневмонией, летальных случаев от коронавируса (КВИ+) и коронавирусной пневмонии (КВИ-) не зафиксировано.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 4 963 человек.

По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (109 человек) и КВИ- (28 человек) в регионе - 137 человек.