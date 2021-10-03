Темп прироста заболеваемости за субботу, 2 октября, составил 0,3%. Днем ранее, 1 октября, количество случаев и темп прироста были такими же.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 43, Рудный – 14, Костанайский район – 10, Денисовский район – 8, по 7 случаев - в Житикаре и Карабалыкском районе, по 4 случая - Лисаковске, Карасуском, Мендыкаринском и Б. Майлина районах, Узункольский район – 3, Сарыкольский район – 1 случай.

95 пациентов обследованы по самообращению, 14 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции. Из числа инфицированных 101 с симптомами заболевания, 8 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 2 октября 2021 г. зарегистрирован 33 651 случай COVID-19. Количество выздоровевших больных - 29 700 человека, в том числе 177 за 2 октября.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 318 729 человек (+219), вторым компонентом 290 145 (+495).

Как сообщает Министерство здравоохранения РК, 1 октября в Костанайской области было выявлено 7 заболевших коронавирусной пневмонией, один человек скончался от коронавируса (КВИ+), летальных случаев от коронавирусной пневмонии (КВИ-) не зафиксировано.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 4 963 человек.

По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (109 человек) и КВИ- (28 человек) в регионе - 137 человек.