Темп прироста заболеваемости за пятницу, 1 октября, составил 0,3%. Днем ранее выявили 108 заболевших, темп прироста был таким же.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 38, Рудный – 11, Костанайский район – 10, по 6 случаев - в Житикаре, Аулиекольском и Денисовском районах, по 5 случаев - в Карабалыкском, Сарыкольском и Федоровском районах, по 4 случая - в Лисаковске, Мендыкаринском и Б. Майлина районах, Алтынсаринский район – 3, Аркалык – 2 случая.

96 пациентов обследованы по самообращению, 13 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции. Из числа инфицированных 104 с симптомами заболевания, 5 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 1 октября 2021 г. зарегистрировано 33 542 случая COVID-19. Количество выздоровевших больных - 29 523 человека, в том числе 118 за 1 октября.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 318 510 человек (+428), вторым компонентом 289 650 (+1 130).

Как сообщает Министерство здравоохранения РК, 30 сентября в Костанайской области было выявлено 17 заболевших коронавирусной пневмонией, летальных случаев от коронавируса (КВИ+) и коронавирусной пневмонии (КВИ-) не зафиксировано.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 4 956 человек.

По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (108 человек) и КВИ- (28 человек) в регионе - 136 человек.