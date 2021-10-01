За четверг, 30 сентября, в регионе зарегистрировано 108 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,3%. В предыдущие два дня число заболевших КВИ составляло 104 и 106 случаев.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 38, Костанайский район – 10, Лисаковск – 8, по 7 случаев - в Рудном и Карабалыкском районе, Федоровский район – 6, по 5 случаев - в Житикаре и Мендыкаринском районе, по 4 случая - в Алтынсаринском, Аулиекольском и Б. Майлина районах, по 3 случая - в Сарыкольском и Денисовском районах, Узункольский район – 2, по 1 случаю - в Камыстинском и Наурзумском районах.

93 пациента обследованы по самообращению, 15 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции. Из числа инфицированных 99 с симптомами заболевания, 9 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 30 сентября 2021 г. зарегистрировано 33 433 случая COVID-19. Количество выздоровевших больных - 29 405 человек, в том числе 198 за 30 сентября.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 318 082 человека (+352), вторым компонентом 288 520 (+1 087).

Как сообщает Министерство здравоохранения РК, 29 сентября в Костанайской области было выявлено 13 заболевших коронавирусной пневмонией, летальных случаев от коронавируса (КВИ+) и коронавирусной пневмонии (КВИ-) не зафиксировано.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 4 939 человек.

По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (108 человек) и КВИ- (28 человек) в регионе - 136 человек.