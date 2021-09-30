Это на два заболевших больше, чем днем ранее, 28 сентября. Темп прироста заболеваемости за среду, 29 сентября, все еще остается на уровне 0,3%. Об этом сообщили в областном информационном штабе.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 36, Костанайский район – 13, Рудный – 9, Лисаковск – 8, по 7 случаев - в Б. Майлина и Мендыкаринском районах, Аулиекольский район – 6, Карабалыкский район – 5, по 4 случая - в Житикаре и Денисовском районе, по 2 случая - в Аркалыке, Камыстинском и Сарыкольском районах, Алтынсаринский район – 1 случай.

94 пациента обследованы по самообращению, 9 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 3 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар. Из числа инфицированных 97 с симптомами заболевания, 9 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 29 сентября 2021 г. зарегистрировано 33 325 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 29 207 человек, в том числе 152 за 29 сентября.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 317 730 человек (+387), вторым компонентом 287 433 (+1 294).

Как сообщает Министерство здравоохранения РК, 28 сентября в Костанайской области было выявлено 6 заболевших коронавирусной пневмонией, один человек скончался от коронавируса (КВИ+), от коронавирусной пневмонии (КВИ-) летальных случаев не зафиксировано.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 4 926 человек.

По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (108 человек) и КВИ- (28 человек) в регионе - 136 человек.