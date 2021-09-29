По прогнозам синоптиков, в четверг, 30 сентября, на востоке и юге области ожидается дождь со снегом. Ночью и утром на востоке будет туман. В пятницу, 1 октября, ночью на востоке небольшие осадки в виде дождя и снега, днем более сильный дождь со снегом пройдёт на северо-востоке.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В субботу, 2 октября небольшие дождь со снегом переместится на северо-восток. Ночью и утром 1-2 октября на северо-западе прогнозируется туман. Кроме того, в ближайшие три дня возможен гололёд.

В Костанае в четверг переменная облачность без осадков. В пятницу и субботу в областном центре ожидаются небольшие осадки в виде дождя и снега.

- В последний день сентября ночью по области будет от нуля до 5 градусов тепла, на северо-западе до минус 3 градусов, - сообщила начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днём ожидаем положительные значения температуры на всей территории 4-9 градусов выше нуля. 1-2 октября показания термометров будут одинаковыми. По ночам 0...-5°С на севере +3°С. Днём столбики термометров поднимутся всего лишь до отметок +3...+8°С. В Костанае в четверг ночью будет 0...+2°С, в пятницу и субботу 0...-2°С. В дневное время температура воздуха в ближайшие три дня будет одинаковой: +5...+7°С.

В четверг ожидается ожидается северный ветер, в пятницу - северо-западный, а в субботу западный. Скорость ветра в ближайшие три дня составит 9-14 м/с, лишь на севере области в пятницу порывы ветра будут достигать скорости 15-20 м/с.