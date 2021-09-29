За прошедшие сутки, 28 сентября, в регионе зарегистрировано 104 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,3%. Днем ранее, 27 сентября, заболевших было на 2 человека меньше - 102. Еще раньше, 26 сентября, столько же - 104. Темп прироста заболеваемости не меняется с 18 сентября.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 46, Рудный – 11, Костанайский район – 10, по 7 случаев - в Б. Майлина, Аулиекольском, Денисовском и Мендыкаринском районах, по 3 случая - в Лисаковске и Алтынсаринском районе, Житикара – 2, Карабалыкский район – 1 случай.

95 пациентов обследованы по самообращению, 9 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции. Из числа инфицированных 100 с симптомами заболевания, 4 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 28 сентября 2021 г. зарегистрировано 33 219 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 29 055 человек, в том числе 148 за 28 сентября.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 317 343 человека (+395), вторым компонентом 286 139 (+1 274).

Как сообщает Министерство здравоохранения РК, 27 сентября в Костанайской области было выявлено 6 заболевших коронавирусной пневмонией, летальных случаев от коронавируса (КВИ+) и коронавирусной пневмонии (КВИ-) не зафиксировано.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 4 920 человек.

По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (107 человек) и КВИ- (28 человек) в регионе - 135 человек.