Раньше наличие постоянной прописки и обращение в ЦОН строго по месту прописки являлось одним из главных критериев для оформления социальных выплат. Теперь же желающие оформить пособия, выплачиваемые в связи с рождением ребенка и его уходу до одного года, могут обращтиться в любой ЦОН страны вне зависимости от постоянного места жительства.

- Экстерриториальный принцип позволяет не привязываться только к месту прописки и дает больше свободы передвижения нашим клиентам. Благодаря ему, казахстанцы могут оформить пособие на рождение ребенка и по уходу за ним, соцвыплаты на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им одного года в любом ЦОНе страны вне зависимости от места нахождения. К концу года планируется ввести экстерриториальный принцип и по остальным видам выплат. Кстати, согласно статданным, за 8 месяцев 2021 года по пособиям в связи рождением ребенка и его уходу до одного года было в Костанайской области было подано более 4,5 тысяч заявлений, - сообщила PR-менеджер филиала НАО «Государственная копорация «Правительство для граждан» по Костанайской области Ярослава БОГАТЫРЕВА.

Если брать всю республику, то за 8 месяцев 2021 года по пособиям в связи рождением ребенка и его уходу до одного года было оформлено более 300 тысяч госуслуг.