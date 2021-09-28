Темп прироста заболеваемости за понедельник, 27 сентября, составил 0,3%. В предыдущие 4 дня число заболевших коронавирусом в области колебалось на уровне 103-104 случаев. Темп прироста был таким же.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 29, Костанайский район – 16, Карабалыкский район – 11, район Б. Майлина – 6, по 5 случаев - в Рудном, Лисаковске, Амангельдинском, Аулиекольском и Мендыкаринском районах, по 4 случая - в Житикаре и Денисовском районе, Аркалык – 3, по 2 случая - в Камыстинском и Карасуском районах.

78 пациентов обследованы по самообращению, 20 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 4 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 93 с симптомами заболевания, 9 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 27 сентября 2021 г. зарегистрировано 33 115 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 28 907 человек, в том числе 165 за 27 сентября.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 316 948 человек (+461), вторым компонентом 284 865 (+1 527).

Как сообщает Министерство здравоохранения РК, 26 сентября в Костанайской области не было выявлено заболевших коронавирусной пневмонией, летальных случаев от коронавируса (КВИ+) и коронавирусной пневмонии (КВИ-) не зафиксировано.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 4 914 человек.

По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (107 человек) и КВИ- (28 человек) в регионе - 135 человек.