За воскресенье, 26 сентября, в регионе зарегистрировано 104 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,3%. Днем ранее было выявлено 103 заболевших, темп прироста был таким же.

Иллюстративное фото kfor.com

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 44, Рудный – 11, Костанайский район – 9, Денисовский район – 8, по 7 случаев - в Карабалыкском и Б. Майлина районах, Лисаковск – 6, по 4 случая - в Аулиекольском и Мендыкаринском районах, Узункольский район – 2, по 1 случаю - в Житикаре и Федоровском районе.

98 пациентов обследованы по самообращению, 4 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар. Из числа инфицированных 95 с симптомами заболевания, 9 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 26 сентября 2021 г. зарегистрировано 33 013 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 28 742 человека, в том числе 22 за 26 сентября.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 316 487 человек, вторым компонентом 283 338.

Как сообщает Министерство здравоохранения РК, 25 сентября в Костанайской области не было выявлено заболевших коронавирусной пневмонией, летальных случаев от коронавируса (КВИ+) и коронавирусной пневмонии (КВИ-) не зафиксировано.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 4 914 человек.

По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (107 человек) и КВИ- (28 человек) в регионе - 135 человек.