Сенат во втором чтении принял закон, направленный на внедрение новых видов пособий и улучшение жилищных условий людей с ограниченными возможностями и их семей, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Согласно обсуждаемым поправкам, дети в возрасте от 7 до 18 лет будут разделяться по группам инвалидности. Пособия, которые они получают, вырастут. Сейчас все дети с ограниченными возможностями получают одинаковое пособие в размере 1,4 от прожиточного минимума - 48 023 тенге. Теперь же дети с инвалидностью I и II групп в возрасте от 7 до 18 лет будут получать 64 860 тенге и 54 541 тенге соответственно.

Кроме того, детям из малообеспеченных семей будет гарантировано предоставление социального пакета и оказание специальных социальных услуг через портал соцуслуг.

Как сообщил на заседании Сената министр труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов, документом предусматривается введение пособия гражданам, осуществляющим уход за лицами с инвалидностью I группы, вне зависимости от причины инвалидности.

"В настоящее время из 66 тысяч лиц с инвалидностью I группы каждый третий не обеспечен ни пособием по уходу, ни услугами индивидуального помощника. В результате принятия законопроекта пособием по уходу будет охвачено дополнительно 24 тысячи лиц, нуждающихся в постоянной посторонней заботе", - сказал министр.

Также в проекте закона предусматривается предоставление права на одновременное получение пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца. По словам министра, это позволит повысить уровень доходов семей, потерявших кормильца и имеющих в своем составе детей с инвалидностью.

"В настоящее время дети с инвалидностью при разводе родителей могут получать алименты и пособие по инвалидности одновременно. Однако при кончине одного или двух родителей (кормильцев) ребенок может получать либо пособие по инвалидности, либо пособие по потере кормильца. При введении данной нормы две тысячи детей наравне с пособием по инвалидности (размер - от 41 163 до 48 023 тенге) смогут получать пособие по случаю потери кормильца (размер - от 12 063 до 29 500 тенге)", – пояснил Серик Шапкенов.

Еще одной новеллой закона является обеспечение техническими средствами и услугами реабилитации за счет государства лиц, получивших инвалидность от трудового увечья, в случае невозможности исполнения обязательств работодателем.

Кроме того, предусматривается сохранение права семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, состоять в очереди на жилье после достижения ребенком совершеннолетия.

"На практике такие семьи стоят в очереди на жилье до 10 лет. Если не удается получить жилье до достижения ребенком 18 лет, то инвалиду приходится заново вставать в очередь. Предполагается, что эта норма даст возможность более 20 тысячам семей сохранить очередность на жилье", - отметил Серик Шапкенов.