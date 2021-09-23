В среду, 22 сентября, в регионе зарегистрировано 105 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,3%. Днем ранее было выявлено 102 заболевших, темп прироста был таким же.

Иллюстративное фото pixabay.com

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 40, Рудный – 13, район Б. Майлина – 11, Лисаковск - 10, Денисовский район - 7, по 6 случаев - в Костанайском и Карабалыкском районах, Аркалык – 5, Мендыкаринский район – 4, Алтынсаринский район – 2, Карасуский район – 1 случай.

88 пациентов обследованы по самообращению, 14 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 3 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 91 с симптомами заболевания, 14 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 22 сентября 2021 г. зарегистрировано 32 599 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 28 482 человека.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 315 077 человек, вторым компонентом 279 692, в том числе 142 за 22 сентября.

Как сообщает Министерство здравоохранения РК, 21 сентября в Костанайской области был выявлено 26 заболевших коронавирусной пневмонией, летальных случаев от коронавируса (КВИ+) и коронавирусной пневмонии (КВИ-) не зафиксировано.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 4 871 человек.

По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (107 человек) и КВИ- (28 человек) в регионе - 135 человек.