За вторник, 21 сентября, в регионе зарегистрировано 102 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,3%. Днем ранее темп прироста был таким же, было выявлено 107 заболевших.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 37, по 10 случаев - в Рудном и Житикаре, район Б. Майлина – 8, по 6 случаев - Лисаковске, Аулиекольском и Федоровском районах, по 5 случаев - в Костанайском и Карабалыкском районах, Денисовский район - 4, Узункольский район – 3, по 2 случая - в Алтынсаринском и Карасуском районах.

90 пациентов обследованы по самообращению, 12 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции. Из числа инфицированных 99 с симптомами заболевания, 3 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 21 сентября 2021 г. зарегистрировано 32 494 случая COVID-19. Количество выздоровевших больных - 28 340 человек, в том числе 131 за 21 сентября.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 314 535 человек (+615), вторым компонентом 278 347 (+1 435).

Как сообщает Министерство здравоохранения РК, 20 сентября в Костанайской области был выявлено 12 заболевших коронавирусной пневмонией, один человек скончался от коронавируса с подтвержденным ПЦР-тестом (КВИ+), летальных случаев от коронавирусной пневмонии (КВИ-) не зафиксировано.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 4 845 человек.

По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (107 человек) и КВИ- (28 человек) в регионе - 135 человек.