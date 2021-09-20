Темп прироста заболеваемости за воскресенье, 19 сентября, в регионе составил 0,3%. Об этом сообщили в областном информационном штабе. Днем ранее темп прироста был таким же, но выявили 124 заболевших.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 47, Рудный – 18, Костанайский район – 10, по 8 случаев - в Житикаре и Аулиекольском районе, Мендыкаринский район – 7, Денисовский район - 6, Федоровский район – 5, по 3 случая - в Лисаковске и Карасуском районе.

102 пациента обследованы по самообращению, 13 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции. Из числа инфицированных 105 с симптомами заболевания, 10 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 19 сентября 2021 г. зарегистрировано 32 285 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 28 140 человек, в том числе 123 за 19 сентября.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 313 370 человек (+166), вторым компонентом 275 873 (+360).

Как сообщает Министерство здравоохранения РК, 18 сентября в Костанайской области было выявлено 7 заболевших коронавирусной пневмонией, один человек скончался от коронавирусной пневмонии, летальных случаев от КВИ+ не зафиксировано.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 4 832 человек.

По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (106 человек) и КВИ- (28 человек) в регионе - 134 человека.