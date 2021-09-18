В Казахстане могут внести изменения в правила использования пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий. Проект изменений опубликован на сайте "Открытых нормативно-правовых актов", передает Tengrinews.kz.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития подготовили проект изменений в приказ министра о правилах использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий.

Ведомство предлагает определить, что использование единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий допускается для:

Окончательного расчета (без оформления ипотечного жилищного займа) по гражданско-правовым сделкам, связанным с приобретением жилища в собственность по договорам купли-продажи, обмена (мены) жилища. Внесения первоначального взноса для получения ипотечного жилищного займа на приобретение жилища и (или) жилища с проведением ремонта в рамках одного договора банковского займа, частичного или полного погашения задолженности по ипотечному жилищному займу на приобретение жилища и (или) жилища с проведением ремонта в рамках одного договора банковского займа, рефинансирования ипотечного жилищного займа. Перечисления во вклад о жилищных строительных сбережениях с целью накопления, получения, частичного или полного погашения задолженности, рефинансирования ипотечного жилищного займа для приобретения жилища (в том числе ремонта в рамках одного договора банковского займа), строительства индивидуального жилого дома (включая приобретение земельного участка с целевым назначением - индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство). Приобретения жилища в рамках финансирования исламским банком, частичного, полного погашения задолженности в рамках финансирования исламским банком сделки по приобретению жилища. Частичного или полного погашения по договорам приватизации, купли-продажи с рассрочкой платежа, долгосрочной аренды жилища с правом выкупа, предоставленного в рамках программ жилищного строительства и антикризисных программ. Строительства индивидуального жилого дома (при наличии в собственности земельного участка с целевым назначением - индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство), в том числе с привлечением ипотечного жилищного займа, а также для частичного или полного погашения такого ипотечного жилищного займа или рефинансированного ипотечного жилищного займа. На приобретение земельного участка в собственность (с целевым назначением - индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство) по договорам купли-продажи, обмена (мены) без оформления ипотечного жилищного займа с последующим предоставлением акта о вводе жилища в эксплуатацию. Оплаты стоимости жилища (квартиры) по договору о долевом участии в жилищном строительстве, зарегистрированном в установленном порядке местными исполнительными органами, в том числе для получения займов и оплаты обязательств по таким займам на приобретение жилища в строящемся объекте, на которые Единым оператором жилищного строительства предоставлена гарантия.

Отмечается, что при недостаточности суммы единовременных пенсионных выплат на цели, предусмотренные настоящими правилами, допускается использование собственных средств.

"По целям, предусмотренным подпунктами 1), 6), 7), 8) пункта 5 настоящих правил, допускается получателю использовать единовременные пенсионные выплаты после совершения расчетов с собственными средствами.

В случае неиспользования единовременных пенсионных выплат по цели, предусмотренной подпунктом 3) пункта 5 настоящих правил, в результате расторжения договора о жилищных строительных сбережениях, сумма единовременных пенсионных выплат подлежит возврату на счет в ЕНПФ в течение 10 (десяти) рабочих дней", - говорится в документе.

Не допускается переуступка договора о жилищных строительных сбережениях в пользу третьего лица, не являющегося супругом (-ой) или близким родственником получателя (заявителя).

Не допускается использование единовременных пенсионных выплат на приобретение недвижимого имущества у супруга (супруги) и их близких родственников получателя, а также близких родственников получателя (заявителя).

Публичное обсуждение проекта изменений продолжится до 29 сентября.

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