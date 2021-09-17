За прошедшие сутки, 16 сентября, в регионе зарегистрировано 140 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,4%. Днем ранее было выявлено 142 заболевших. Темп прироста третий день остается на том же уровне.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 62, Рудный – 15, Костанайский район – 13, Денисовский район – 10, район Б. Майлина – 8, Житикара – 7, Аулиекольский район – 6, по 5 случаев - в Мендыкаринском и Федоровском районах, по 2 случая - в Амангельдинском, Камыстинском, Сарыкольском и Узункольском районах, Алтынсаринский район – 1 случай.

123 пацента обследованы по самообращению, 16 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар. Из числа инфицированных 126 с симптомами заболевания, 14 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 16 сентября 2021 г. зарегистрировано 31 915 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 27 808 человек, в том числе 117 за четверг, 16 сентября.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 312 198 человек (+728), вторым компонентом 273 040 (+1 457).

Как сообщает Министерство здравоохранения РК, 15 сентября в Костанайской области было выявлено 16 заболевших коронавирусной пневмонией. Летальных случаев зарегистрировано не было.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 4 797 человек.

По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ и КВИ- в регионе - 131 человек.