За понедельник, 13 сентября, в регионе зарегистрировано 156 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,5%, сообщили в областном информационном штабе. Днем ранее было выявлено 159 случаев. Темп прироста в области не меняется с 8 сентября.

Иллюстративное фото vecernji.hr

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 80, Рудный – 22, Денисовский район – 10, по 9 случаев - в Лисаковске, Аулиекольском и Костанайском районах, район Б. Майлина – 5, по 4 случая - в Карабалыкском и Карасуском районах, Сарыкольский район - 2, по 1 случаю - в Камыстинском и Федоровском районах.

138 пациентов обследованы по самообращению, 17 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар. Из числа инфицированных 145 с симптомами заболевания, 11 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 13 сентября 2021 г. зарегистрировано 31 486 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 27 358 человек, в том числе 78 за 13 сентября.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 309 839 человек (+884), вторым компонентом 268 275 (+1 972).

Как сообщает Министерство здравоохранения РК, 12 сентября в Костанайской области было выявлено 2 заболевших коронавирусной пневмонией. Летальных случаев зарегистрировано не было.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 4 749 человек.

По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ и КВИ- в регионе - 131 человек.