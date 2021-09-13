Центр по изучению вакцин университета Тампере в Финляндии проводит набор детей от 6 месяцев до 12 лет для испытания вакцины от коронавируса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт организации.

Фото:elements.envato.com

Исследование будет оценивать эффективность и безопасность вакцины COVID-19 компании Pfizer при введении детям. Вакцина, использованная в данном исследовании, основана на новой технологии мРНК-вакцин. На сегодняшний день введены миллионы доз этой вакцины, однако препарат пока не используется для детей младше 16 лет.

Цель состоит в том, чтобы сделать вакцину максимально эффективной и безопасной для детей. По словам директора института Мики Рямета, у младенцев в возрасте до шести месяцев сохраняется иммунитет, полученный через плаценту от матери, поэтому их не имеет смысла вакцинировать.

В организации отметили, что к участию в исследовании приглашаются здоровые дети до 12 лет, у которых нет снижающего иммунитет заболевания, синдрома мультисистемного воспаления у детей и подростков или тяжелой аллергической реакции на вакцину.

По словам специалистов, поскольку младенцы не могут сами рассказать о побочных эффектах, особо пристальное внимание будет уделяться их раздражительности, плачу или отсутствию аппетита. Кроме того, спустя некоторое время будет проведен анализ крови, который покажет уровень антител.

Исследование проводится также в Испании, Польше и США.

Ранее клинические испытания на детях провела американская биотехнологическая компания Moderna. Корпорация Johnson & Johnson также планирует испытать свою вакцину на детях и младенцах.