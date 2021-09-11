За пятницу, 10 сентября, в регионе зарегистрировано 172 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,5%. Днем ранее было выявлено 176 заболевших, темп прироста был таким же.

Иллюстративное фото kfor.com

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 62, Рудный – 31, по 9 случаев - в Костанайском, Аулиекольском, Карасуском районах, по 8 случаев - в Карабалыкском, Сарыкольском районах, по 7 случаев - в Житикаре и Федоровском районе, по 6 случаев - в Лисаковске и Денисовском районе, Аркалык – 5, Узункольский район – 3, Наурзумский район 2 случая.

165 пациентов обследованы по самообращению, 4 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 3 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар. Из числа инфицированных 168 с симптомами заболевания, 4 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 10 сентября 2021 г. зарегистрировано 31 001 случай COVID-19. Количество выздоровивших больных - 27 116 человек, в том числе 232 за 10 сентября.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 308 123 человек (+905), вторым компонентом 264 839 (+2 090).

Как сообщает Министерство здравоохранения РК, 9 сентября в Костанайской области было выявлено 16 заболевших коронавирусной пневмонией, один человек скончался от COVID-19 с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), летальных случаев от коронавирусной пневмонии (КВИ-) зарегистрировано не было.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 4 725 человек.

По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ и КВИ- в регионе - 129 человек.