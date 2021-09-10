Новое постановление №23 главный государственный санитарный врач Костанайской области Ермуханбет Даулетбаев подписал сегодня, 10 сентября. оно вступит в силу в 00.00 13 сентября.

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Оно разрешает работу пунктов общественного питания в религиозных учреждениях для проведения поминальных обедов при условии участия в проекте "Ashyq".

Торговым центрам и домам, которые все еще не используют "Ashyq", разрешили в будние дни работать до 20.00. Раньше рабочий день для них заканчивался в 18.00.

ЦОНы в выходные и праздничные дни работать не будут, но в будний день можно посетить отделение без предварительного бронирования, но все так же через "Ashyq".