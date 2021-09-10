На одной из костанайских турбаз медведица, жившая там в клетке, искалечила ребенка. Сегодня животных модно содержать на различных объектах отдыха. Что нужно сделать, чтобы не случалось трагедий? Нужны разработанные правила, которые владельцы обязаны будут неукоснительно выполнять под страхом штрафов.

Необходимо ввести особый вид лицензирования для таких объектов, чтобы животные могли содержаться только на некоторых из них.

Вообще запретить содержание животных для развлечения публики везде, кроме зоопарков, заказников и т. п.

. Оставить все как есть. Людей не исправишь. Пока они не начнут сами осознанно относиться к проблеме, ничего не изменится.

