В "красной" и "жёлтой" зонах отменили ограничения по количеству человек в группах детсадов
Главный санврач Казахстана подписал новое постановление, которое вступает в силу 13 сентября, передает Informburo.kz.
Фото из архива "НГ"
Главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов подписал новое постановление об ограничительных карантинных мерах и их смягчении. Документ вступает в силу с 13 сентября.
Постановлением предусмотрены следующие изменения в критериях ограничения работы социально-экономических объектов:
- Детские кабинеты коррекции, детские и взрослые образовательные центры – в "жёлтой" зоне исключается требование о том, что заполняемость группы не должна превышать 15 человек, отменяется предварительная запись.
- Банки, ЦОН, "Казпочта" – для "красной" зоны исключается ограничение работы по времени с 9.00 до 18.00.
- Дошкольные учреждения – исключаются все ограничения для всех трёх зон (по количеству детей в группах).
- Религиозные объекты – для "жёлтой" зоны разрешается проведение коллективных мероприятий в закрытых помещениях заполняемости не более 30%, обеспечении площади не менее 4-х м2 на одного человека.
- Сауна – исключается запрет для "жёлтой" зоны по работе саун в воскресенье.
По остальным критериям ограничения остаются в силе.
Документом предусмотрено, что организации, офисы при условии проведения вакцинации сотрудников против Covid-19 могут не учитывать требования по процентному соотношению сотрудников работающих на дистанционном и очном формате работы. При этом допускается работа в очном режиме всех сотрудников, получивших полный курс вакцинации против Covid-19 и переболевших в течение последних трёх месяцев.
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