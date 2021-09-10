Темп прироста заболеваемости за четверг, 9 сентября, составил 0,5%. Об этом сообщили в областном информационном штабе. Днем ранее было выявлено 178 заболевших, темп прироста был таким же.

Иллюстративное фото pixabay.com

9 сентября заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 71, Рудный – 27, Костанайский район – 11, по 8 случаев - в Лисаковске и Житикаре, по 7 случаев - в Аулиекольском, Карабалыкском, Мендыкаринском и Б. Майлина районах, Федоровский район – 6, по 5 случаев - в Алтынсаринском, Денисовском и Камыстинском районах, по 1 случаю - в Аркалыке и Карасуском районе.

163 пациента обследованы по самообращению, 10 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 3 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар. Из числа инфицированных 157 с симптомами заболевания, 19 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 9 сентября 2021 г. зарегистрировано 30 829 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 26 884 человека, в том числе 160 за 9 сентября.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 307 218 человек (+908), вторым компонентом 262 749 (+1 646).

Как сообщает Министерство здравоохранения РК, 8 сентября в Костанайской области было выявлено 9 заболевших коронавирусной пневмонией, летальных случаев зарегистрировано не было.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 4 709 человек.

По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ и КВИ- в регионе - 128 человек.