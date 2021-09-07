За понедельник, 6 сентября, в регионе зарегистрировано 203 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,6%. Об этом сообщили в информационном областном штабе. Днем ранее было выявлено 227 заболевших, темп прироста был на уровне 0,7%.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 101, Рудный – 23, Лисаковск – 17, Мендыкаринский район – 12, Карасуский район – 11, Денисовский район – 10, по 8 случаев - в Житикаре и Б. Майлина районе, Карабалыкский район – 6, по 2 случая - в Алтынсаринском и Федоровском районах, по 1 случаю - в Наурзумском, Узункольском и Амангельдинском районах.

177 пациента обследованы по самообращению, 24 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар. Из числа инфицированных 192 с симптомами заболевания, 11 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 6 сентября 2021 г. зарегистрировано 30 288 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 26 380 человек.



С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 303 899 человек (+1 498), вторым компонентом 257 227 (+2 250).

Как сообщает Министерство здравоохранения РК, 5 сентября в Костанайской области был выявлен 1 заболевший коронавирусной пневмонией, также зарегистрирован 1 леальный случай от коронавируса,подтвержденный ПЦР--тестом (КВИ+), летальных случаев от коронавирусной пневмонии зарегистрировано не было.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 4 667 человек.

По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ и КВИ- в регионе - 128 человек.