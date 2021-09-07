Единый график работы ЦОНов вводится в Казахстане. Теперь отделения будут работать с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00. Суббота и воскресенье – выходные. Но для удобства граждан в каждом регионе оставят дежурные ЦОНы. Они будут работать в будние дни с 9.00 до 20.00.

- В Костанае в сентябре дежурным будет Отдел №1 по обслуживанию населения, в октябре – Отдел №2. Они будут работать в указные сроки с понедельника по пятницу с 9.00 до 20.00. Напомню, что при посещении ЦОНов Костанайской области услугополучатели должны подтвердить свой статус через приложение «Ashyq». При «красном» и «желтом» статусе в выдаче талона будет отказано, «зеленый» и «синий» статус – разрешают выдачу талонов. Бывает так, что у посетителей нет приложений, через который можно считать QR-код. Для этого в каждом ЦОНе на «первой линии» есть сотрудники госкопорации, которые будут помогать проверить статус услгополучателя, - сообщила PR-менеджер филиала НАО «ГК «Правительство для граждан» по Костанайской области Ярослава БОГАТЫРЕВА.

При посещении ЦОНов по-прежнему необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические требования: масочный режим, соблюдение социальной дистанции.

Напомним, что с 26 августа при посещении ЦОНов отменено условие обязательного бронирования очереди (в Костанайской области оно действовало в ЦОНах Костаная, Тобыла и Рудного). Между тем, саму услугу не отменили. Если гражданин заранее забронировал очередь, то он будет обслуживания в приоритетном порядке, согласно забронированному времени.