Прием в магистратуру и докторантуру в казахстанские вузы будет проводиться дважды в год. Об этом заявил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает Tengrinews.kz.

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"После детального обсуждения нами принято решение внести изменения в правила приема. Теперь поступление в магистратуру и докторантуру будет проходить дважды в год. То есть выпускные и кандидатские экзамены традиционно организуются в августе и дополнительно в декабре.

Планируем, что эта норма вступит в силу в 2021 году. Для этого сотрудники Национального тестирования организуют комплексное тестирование и вступительные экзамены. Прием документов начинается в ноябре", - написал глава МОН на своей странице в Facebook.

Аймагамбетов добавил, что по итогам летнего приема и проведенных экзаменов в магистратуру и докторантуру остались неприсужденные гранты, граждане смогут претендовать на них в декабре текущего года.

"Информация о количестве грантов в разрезе направлений подготовки и точных сроках приема документов будет опубликована дополнительно", - заключил Асхат Аймагамбетов.