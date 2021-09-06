Темп прироста заболеваемости за воскресенье, 5 сентября, составил 0,7%. Об этом сообщили в областном информационном штабе. Днем ранее было выявлено 227 заболевших, темп прироста был на том же уровне.

Иллюстративное фото pixabay.com

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 81, Рудный – 32, по 17 случаев - в Житикаре и Костанайском районе, Лисаковск – 14, по 10 случаев - в Аулиекольском и Карабалыкском районах, по 7 случаев - в Карасуском и Б. Майлина районах, по 5 случаев - в Алтынсаринском, Сарыкольском и Федоровском районах, Аркалык – 3, Камыстинский район - 2 случая.

193 пациента обследованы по самообращению, 19 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 3 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 196 с симптомами заболевания, 19 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 5 сентября 2021 г. зарегистрировано 30 085 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 26 307 человек, в том числе 73 за 5 сентября.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 302 401 человек (+508), вторым компонентом 254 977 (+604).

Как сообщает Министерство здравоохранения РК, 4 сентября в Костанайской области было выявлено 3 заболевших коронавирусной пневмонией, летальных случаевзарегистрировано не было.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 4 666 человек.

По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ и КВИ- в регионе - 127 человек.